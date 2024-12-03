

Глава МИД: среди критических замечаний миссии ОБСЕ/БДИПЧ нет «нарушения тайны голосования»

03.12.2024 11:12





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала письмо главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ, где Паскаль Ализар говорит о «ряде критических замечаний», но не ведет речи о нарушении тайны голосования на парламентских выборах 26 октября, о которых спустя несколько дней заявляли оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й избирательный барьер.



«Он оценивает выборы в Грузии как проведенные в конкурентной среде, где все имели возможность проводить избирательную кампанию в свободной среде — это очень важный элемент.



<> Конечно, в письме акцентировано внимание на те вызовы, которые имели место в период выборов, <>, но о нарушении тайны голосования там не упоминается потому, что реально и оснований для этого нет.



Несмотря на то, что этот вопрос стал таким популярным, когда говорили якобы о нарушениях в период выборов… Об этом речь не идет. Речь о том, каким образом мы должны продолжить в будущем сотнудничество», — заявила Бочоришвили.



Напомним, специальный координатор и руководитель краткосрочной

миссии наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах 26 октября в Грузии Паскаль Ализар обратился с письмом к новой главе МИД Грузии Маке Бочоришвили с целью «внести вклад в нашу будущую работу и сотрудничество». Он призвал власти Грузии «детально изучить предварительный отчет» миссии по выборам. Ализар акцентировал внимание министра на ряд критических замечаний миссии.



«К ним относятся вопросы связанные с оказанием давления на избирателей и неравными условиями игры из-за финансового дисбаланса, а также то, что женщины не были представлены в партийных списках и другие проблемы», — сказано в письме.



Напомним,



Напомним, ЦИК Грузии подвела итоги парламентских выборов 26 октября. Глава комиссии Георгий Каландаришвили подписал документ. Согласно избирательной администрации, результаты таковы:



«Грузинская мечта» — 53,93% (89 мандатов);

Коалиция «За перемены» — 11,03% (19 мандатов);

«Единство — Национальное движение» — 10,17% (16 мандатов);

Коалиция «Сильная Грузия» — 8,81% (14 мандатов);

«За Грузию» Гиорги Гахария — 7,78% (12 мандатов).

Заседание проходило на фоне шума и конфликтов. Во время обсуждения произошел инцидент: член комиссии Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, назвав его «черным пятном» страны. Заседание было временно приостановлено, после — возобновилось.



Источник: СОВА

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