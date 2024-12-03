

Президент прокомментировала российский вброс о возможном возвращении «Грузинского легиона» в Грузию

03.12.2024 11:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление «Грузинского легиона», где они расценивают как российскую дезинформацию и опровергают информацию касательно того, что планируют приехать в Грузию и участвовать в акциях протеста.



«Очень важное официальное опровержение по ложной информации, будто грузинские солдаты, находящиеся в Украине приедут и присоединятся к протестным акциям. Полная пропаганда. Единственная война это та, что начала «Грузинская мечта» против грузинского народа», - написала президент в соцсети Х.



Ранее «Грузинский легион» сделал заявление, что российская пропаганда некоторое время назад начала распространять ложные заявления о том, что «Грузинский легион» планирует вернуться в Грузию и участвовать в протестных акциях.



«Мы категорически отрицаем эти необоснованные обвинения. Несмотря на то, что мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа в связи с решением правительства Грузии приостановить прогресс к вступлению в ЕС, наша борьба остается здесь, в Украине, где наш общий враг. «Грузинский легион» с 2014 года твердо стоит в приверженности Украине и будет продолжать стоять против российской агрессии. Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем на фронте, пока эта цель не будет достигнута», - отмечается в заявлении.





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