

Михаэль Рот: Борцам за свободу и преданным европейцам в Грузии нужна солидарность на деле, а не только на словах

03.12.2024 11:54





ЕС должен ввести санкции в отношении всех, кто ответственен за манипуляции с выборами и насилие против мирных демонстрантов, - пишет на свое странице в X председатель комитета по внешним связям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот.



По его словам, грузинскому народу нужна солидарность на деле, а не только на словах.



«Борцы за свободу и преданные европейцы в Грузии нуждаются в солидарности на деле, а не только на словах: санкции ЕС в отношении всех лиц, ответственных за манипуляции с выборами и насилие против мирных демонстрантов. Непризнание фальсифицированных выборов и требование свободных и справедливых выборов!» - написал Рот.





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