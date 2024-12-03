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Михаэль Рот: Борцам за свободу и преданным европейцам в Грузии нужна солидарность на деле, а не только на словах


03.12.2024   11:54


ЕС должен ввести санкции в отношении всех, кто ответственен за манипуляции с выборами и насилие против мирных демонстрантов, - пишет на свое странице в X председатель комитета по внешним связям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот.

По его словам, грузинскому народу нужна солидарность на деле, а не только на словах.

«Борцы за свободу и преданные европейцы в Грузии нуждаются в солидарности на деле, а не только на словах: санкции ЕС в отношении всех лиц, ответственных за манипуляции с выборами и насилие против мирных демонстрантов. Непризнание фальсифицированных выборов и требование свободных и справедливых выборов!» - написал Рот.


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