

Силы спецназа явно находятся под воздействием наркотических веществ - президент

03.12.2024 12:12





Это восстание всей страны, я до сих пор не видела и не слышала о таком масштабном восстании во всех больших и малых городах Грузии, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью France Inter.



Президент Грузии также говорила о прошедших в Грузии парламентских выборах и отметила, что они были «мастерски украдены с помощью России и российской системы».



Кроме того, по ее словам, в настоящее время в Грузии происходят российские репрессии.



«Сегодня мы являемся свидетелями российских репрессий, которые проводятся с использованием сил спецназа и которые явно находятся под воздействием наркотических веществ. Об этом говорит их брутальность. Им раздают «амфетамины» или, не знаю, какие-то другие вещества, что обусловливает их выносливость, потому что это продолжается уже пятую ночь. Наша молодежь тоже очень стойкая и должна быть, чтобы выдержать такую степень брутальности», - сказала Саломе Зурабишвили.





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