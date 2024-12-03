

АМЮГ: Решение о разгоне акции 2-3 декабря вновь было незаконным

03.12.2024 12:19





По заявлению Ассоциации молодых юристов Грузии, в ночь со 2 на 3 декабря МВД продолжало насильственными и незаконными методами подавлять начавшиеся 28 ноября протестные акции.



По их данным, решение о разгоне акции 2-3 декабря вновь было незаконным.



«К 21:15 МВД призывало демонстрантов разойтись, а с 21:44 началась операция разгона. Для разгона акции перед парламентом МВД применило водомет. Начальник департамента патрульной полиции Важа Сирадзе в интервью (22:13) заявил следующее: «Мы приняли решение, поскольку акция началась с агрессии и насилия со стороны группы из 300-400 человек, начали мероприятие с начала же [...]».



С этой оценкой МВД не может оправдать применение общей силы в отношении абсолютного большинства мирных участников митинга, а соответственно, решение о разгоне акции 2-3 декабря вновь было незаконным.



После разгона собрания перед парламентом протест продолжался на проспекте Руставели. Всю ночь ситуация периодически накалялась, силы полиции периодически преследовали демонстрантов, словесно оскорбляли, задерживали без оснований, применяя насильственные методы и применяли газовые капсулы против мирных демонстрантов.



По информации, распространенной медиа (эфир «ТВ Пирвели», 02:19), с крыши здания на проспекте Руставели бросали газовые капсулы, что является опасной для здоровья человека практикой. Следует отметить, что в 03:00, когда спецназ начал преследование демонстрантов на улице Шевченко, временно погасло освещение на проспекте Руставели и прилегающей территории, в том числе на улице Шевченко», - говорится в информации.





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