

Снятие с повестки вопроса о переговорах с ЕС – не отказ от процесса – Бочоришвили

03.12.2024 12:24





«Министр иностранных дел Грузии» Мака Бочоришвили в эфире телекомпании «Имеди» пояснила решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров с Евросоюзом по вступлению до 2028 года. Новоназначенная глава МИД (нелегитимной власти) утверждает, что противоречивое заявление «премьера» Грузии – некий метод остановить и предотвратить будущие спекуляции на тему евроинтеграции, что, по утверждениям «главы» внешнеполитического ведомства было искажено оппонентами властей:



«Когда мы говорим, что до 2028 года мы не будем ставить на повестку дня этот вопрос, то это не исключает того, что, в случае политического решения с другой стороны, что является предпосылкой того, чтобы начать переговоры, мы безусловно войдем в этот процесс. Однако это политическое решение должно быть принято со стороны ЕС. И вот эта позиция была понята или воспринята так, будто мы останавливаем интеграцию в Евросоюз. Напротив, чтобы не произошло так, что, когда в декабре будет проведен Совет Евросоюза и когда примут решение о том: давайте на данном этапе не откроем переговоры с Грузией, чтобы это решение не было подано грузинскому обществу таким образом, будто все завершилось, что это конец страны, что закончилась евроинтеграция и что нам нечего делать с Европой».



То есть, заявление о том, что до 2028 года вопрос о начале переговоров будет снят с повестки дня, не означает, что работа в этом направлении не продолжится, заявила Мака Бочоришвили.



После заявления т.н. премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о решении снять с повестки вопрос о переговорах по вступлению в ЕС до 2028 года по всей Грузии вспыхнули протесты с требованием отставки правительства и возвращения государства на европейский путь.





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