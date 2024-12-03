

Конгрессмен-республиканец: верю, Трамп поддержит грузинский народ, а не режим

03.12.2024 12:30





Автор MEGOBARI Act, конгрессмен-республиканец, глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон заявил, что верит, что новый президент США Дональд Трамп встанет на сторону грузинского народа, а не «режима, который сфальсифицировал выборы» — политического истеблишмента «Грузинской мечты».



Уилсон отметил, что организатором насилия в Грузии должен быть дан соответствующий ответ, и «все, кто верит в свободу и демократию, должны вместе выступить против этого преступления». Политика вдохновляет, «как грузинский народ продолжает протестовать, несмотря на насилие в отношении него».



«Сила народа всегда приносит позитивные перемены. В конце концов, свобода обязательно побеждает. Я уверен, что грузинский народ преуспеет в защите будущего демократической, свободной Грузии и станет частью ЕС и НАТО», — заявил Джо Уилсон.



Конгрессмен считает, что парламентские выборы в Грузии не были проведены таким образом, чтобы их результаты были подлинными как для грузинского народа, так и для всего мира. Политик считает также, что выборы в Грузии 26 октября были проведены «с манипулятивным вмешательством».



«На мой взгляд, мы видели много нарушений в Грузии, которые были подтверждены как Европейским союзом, так и другими международными наблюдателями. Я бы не стал делать такого заявления, если бы не было доказано, что «Грузинская мечта» нелегитимна. <> Они провели выборы с манипулятивным вмешательством, нарушили Конституции, утвердили правительство без согласия президента и продолжают жестоко обращаться с теми, кто протестует против всего этого в Грузии. Вот почему я считаю их нелегитимным правительством», — пояснил Уилсон.



Что касается отношений между Тбилиси и Вашингтоном при новой администрации, Джо Уилсон говорит, что Дональд Трамп также протестует против выборов, которые, возможно, были проведены «нерегулируемо».



«Дональд Трамп поддерживает свободу. Он поддерживает демократию. Дональд Трамп также является человеком, который протестует против выборов, которые, возможно, были проведены нерегулируемо. Поэтому я верю, что Дональд Трамп будет на стороне грузинского народа, а не режима, который сфальсифицировал выборы», — заключил Уилсон.





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