

Минздрав: 26 участников протеста были госпитализированы

03.12.2024 12:58





По информации Министерства здравоохранения Грузии, во время акции 2 декабря потребовалась госпитализация 26 человек, среди которых три представителя Министерства внутренних дел.



Как заявляют в ведомстве, жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает.



«В результате протестных акций 2 декабря группы Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной медицинской помощи доставили в медицинские учреждения 26 человек. Среди них 23 участника акции и три представителя Министерства внутренних дел. Часть пострадавших всё ещё находится под наблюдением медиков в клиниках, а некоторые уже покинули медицинские учреждения. Жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает.



Кроме того, была оказана медицинская помощь всем гражданам, кто в ней нуждался, включая участников акции, представителей СМИ и правоохранительных органов, которым госпитализация не потребовалась. Эти данные охватывают только число госпитализированных Центром координации чрезвычайных ситуаций и неотложной медицинской помощи», — говорится в информации Министерства здравоохранения.







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