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Минздрав: 26 участников протеста были госпитализированы


03.12.2024   12:58


По информации Министерства здравоохранения Грузии, во время акции 2 декабря потребовалась госпитализация 26 человек, среди которых три представителя Министерства внутренних дел.

Как заявляют в ведомстве, жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает.

«В результате протестных акций 2 декабря группы Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной медицинской помощи доставили в медицинские учреждения 26 человек. Среди них 23 участника акции и три представителя Министерства внутренних дел. Часть пострадавших всё ещё находится под наблюдением медиков в клиниках, а некоторые уже покинули медицинские учреждения. Жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает.

Кроме того, была оказана медицинская помощь всем гражданам, кто в ней нуждался, включая участников акции, представителей СМИ и правоохранительных органов, которым госпитализация не потребовалась. Эти данные охватывают только число госпитализированных Центром координации чрезвычайных ситуаций и неотложной медицинской помощи», — говорится в информации Министерства здравоохранения.


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