

Сенаторы Риш и Шахин: Мы поддерживаем грузинский народ, который имеет право на мирный протест

03.12.2024 13:09





Сенатор Джим Риш и сенатор Джин Шахин, член комитета Конгресса США по международным отношениям, выступили с заявлением относительно событий в Грузии.



Как говорится в заявлении сенаторов, в Конгрессе США грузинский народ пользуется сильной двухпартийной поддержкой. По их словам, грузинский народ заслуживает того, чтобы знать, что США не будут молчать, когда ситуация ухудшается.



«Мы очень обеспокоены ситуацией в Грузии, где за мирными протестами последовало применением грубой силы и насилие после того, как правительство Грузии приняло антиконституционное решение отвергнуть чаяния большинства, приостановив процесс вступления в ЕС. Мы поддерживаем грузинский народ, который имеет право на мирный протест. Грузинский народ в Конгрессе США пользуется сильной двухпартийной, двухпалатной поддержкой и мы будем работать над тем, чтобы привлечь к ответственности правительство Грузии и тех, кто несет ответственность за вмешательство в выборы, насилие против гражданского населения и другие действия, которые подрывают территориальную целостность Грузии», — говорится в заявлении.







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