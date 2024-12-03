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Посол Чехии в Грузии выражает поддержку бывшему послу Грузии в Чехии


03.12.2024   13:37


Посол Чехии в Грузии Петр Кубернат откликается на решение Теи Майсурадзе, которая приняла решение покинуть пост посла Грузии в Чехии.

«Дорогая Тея, я действительно ценю ваше решение. Вы пользуетесь моим уважением! Было очень приятно сотрудничать с вами. Большое спасибо. Я готов поддержать вас, где бы вы ни были. Я желаю только самого лучшего вам и Грузии!» - написал посол Чехии в Грузии.

Напомним, вчера стало известно, что посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе ушла с должности.


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