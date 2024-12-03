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МВД: Доди Хархели не задержана и ее опрашивают «в рамках текущего расследования одного из уголовных дел»
03.12.2024 14:44
По информации МВД, гражданская активистка Доди Хархели не задержана и ее опрашивают « в рамках текущего расследования одного из уголовных дел». Об этом сообщили в ведомстве «IPN».
«Ведутся следственные действия по одному из уголовных дел. Именно в рамках этого дела она будет опрошена. Она не задержана», - сообщили в МВД.
Ведомство не уточняет, о каком уголовном деле идет речь, однако, по имеющимся данным, речь может идти о деле ее бывшего мужа Учи Абашидзе.
Гражданскую активистку Доди Хархели некоторое время назад представители патрульной полиции посадили в полицейскую машину. В соцсети распространяются кадры, на которых видно, как ее встречают несколько правоохранителей и, несмотря на сопротивление, в конце концов уводят.
В свою очередь, по словам близких Хархели, в квартире активистки проводится обыск.
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