

Народный защитник: Ничто не может оправдать избиение людей

03.12.2024 15:09





«Очень плохо, когда полиция использует специальные средства. Одно дело, когда полиция применяет индивидуальные меры к нарушителям закона, но ничто не может оправдать избиение людей», — заявил Народный защитник Леван Иоселиани после посещения пострадавших на акции в клинике Ингороква.



По словам Иоселиани, почти у всех пострадавших травмы области лица и головы.



«Я посетил всех пострадавших, которые находятся в палатах. Об одном мне сказали, что он находится в реанимации и ему делают операцию. Я поговорил со всеми остальными. Травмы в области лица и головы есть практически у всех. Мне сказали, что были и те, у которых повреждены конечности. Очень плохо, когда полиция использует специальные средства. Одно дело, когда полиция принимает индивидуальные меры к нарушителям закона, но избиению людей не может быть оправдания. Вот уже четыре дня я призываю и сегодня призову еще раз, чтобы при принятии полицейских мер, если есть нарушитель закона, к нему применялись индивидуальные меры. Совершенно неприемлемо и абсолютно немыслимо так обращаться с людьми», — заявил Леван Иоселиани.



Как отметил Народный защитник, он призывает Специальную следственную службу эффективно расследовать дела.





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