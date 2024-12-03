

Гарибашвили покидает «Грузинскую мечту» и уходит в бизнес - СМИ

03.12.2024 16:04





Председатель партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили покидает политику и займется бизнесом. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели» со ссылкой на собственные источники.



«Председатель партии «Грузинская мечта», по полученной нами информации, собирается заявить, что собирается заняться бизнесом.



Лидеры «Мечты» предлагают Гарибашвили формально остаться в команде и просят не делать заявлений на фоне протестов. Неизвестно, какое решение примет Гарибашвили.



Напомним, после увольнения с поста премьер-министра Ираклий Гарибшвили занял пост председателя партии «Грузинская мечта». Однако в партийной деятельности он не участвовал и выступал лишь на предвыборных собраниях.



Напоминаю, что Ираклий Гарибашвили присутствовал на первом заседании нелегитимного парламента, после чего больше не появлялся. Мамука Мдинарадзе, лидер большинства нелегитимного парламента, заявил, что Гарибашвили собирается покинуть мандат.



На данном этапе пресс-служба партии не подтверждает уход Гарибашвили", - написал телеканал.





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