

Посольство США советует «Мечте» не искать виноватого за принятые решения

03.12.2024 16:10





Посольство США советует «Грузинской мечте» не искать виноватого за принятые ими же решения. Опубликован второй после начала акций протеста пост:



«Грузинская мечта» приостановила процесс вступления в ЕС. «Грузинская мечта» утратила стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», — сказано в комментарии к посту и поставлен хештэг: «всеясно».



«Не обвиняйте других», — гласит месседж.



Напомним, 2 декабря американская дипмиссия обнародовала пост с цитатой из речи премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, где он сообщает о решении приостановить процесс евроинтеграции Грузии до 2028 года.



«Все понятно», — гласил первый месседж посольства.





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