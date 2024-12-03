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Посольство США советует «Мечте» не искать виноватого за принятые решения
03.12.2024 16:10
Посольство США советует «Грузинской мечте» не искать виноватого за принятые ими же решения. Опубликован второй после начала акций протеста пост:
«Грузинская мечта» приостановила процесс вступления в ЕС. «Грузинская мечта» утратила стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», — сказано в комментарии к посту и поставлен хештэг: «всеясно».
«Не обвиняйте других», — гласит месседж.
Напомним, 2 декабря американская дипмиссия обнародовала пост с цитатой из речи премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, где он сообщает о решении приостановить процесс евроинтеграции Грузии до 2028 года.
«Все понятно», — гласил первый месседж посольства.
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