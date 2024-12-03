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Послов Литвы, Латвии и Эстонии вызвали в МИД Грузии
03.12.2024 17:04
После заявлений глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях послы этих стран были вызваны в МИД Грузии.
Встреча послов, вероятно, состоится с заместителем министра иностранных дел. Послы не сделали комментарии для общественности до того, как зашли в здание МИД.
Для справки, Литва и Эстония ввели санкции в отношении граждан Грузии из-за ответственности за нарушение прав человека. Список лиц, подвергшихся санкциям, опубликовали министры иностранных дел этих же стран Габриелюс Ландсбергис и Маргус Цахкна.
В список попавших под санкции входят: Бидзина Иванишвили, Вахтанг Гомелаури, Шалва Бедоидзе, Иосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи, Звиад Харазишвили, Миллер Лагазаури, Мирза Кезевадзе, Важа Сирадзе, Теймураз Купатадзе.
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