

Гахария: Есть обоснованные подозрения, что за масками скрываются люди с особыми наклонностями к жестокости

03.12.2024 17:26





Лидер партии «Для Грузии», бывший премьер и экс-глава МВД Гиорги Гахария прокомментировал факты насилия со стороны полиции на протестных акциях последних дней, заявив, что непропорциональное насилие против мирных граждан за последние пять дней приняло опасный характер, особенно проявившись с жестокой силой прошлой ночью.



По его словам, есть обоснованные подозрения, что за масками скрываются люди с особыми наклонностями к жестокости, которые принадлежат различным неформальным группам и не являются сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел.



"К сожалению, уже пятую ночь подряд люди в масках совершают акты насилия на улицах Тбилиси, нападают на наших сограждан с особой жестокостью. После незаконных задержаний они подвергают людей физическому насилию, наносят травмы в области лица и головы, после чего, в зависимости от состояния пострадавших, оставляют их на месте, направляют в медицинские учреждения или в изоляторы временного содержания.



Эти тяжкие преступления, которые совершают люди, одетые в полицейскую форму, не могут остаться безнаказанными. У нас есть обоснованные подозрения, что за масками скрываются лица из неформальных групп, а не сотрудники полиции. Несколько членов нашей команды вчера также подверглись жестокому избиению, двое из них находятся в больнице, двое - в изоляторе временного содержания. И такие случаи касаются не только нашей команды. Есть молодые люди, пострадавшие, состояние которых крайне тяжелое, и мы не знаем точного числа пострадавших, где они находятся и в каком состоянии.



К сожалению, эти люди в масках, похоже, действуют с чувством полной безнаказанности. Помимо насилия, они занимаются мародерством, отнимая у пострадавших их личные вещи, телефоны, сумки и прочее", - заявил Гахария.



Он призвал Бидзину Иванишвили остановить жестокость и насилие против молодежи на улицах Тбилиси.



"Я призываю вас снять маски с этих насильников. Маски и гарантия безнаказанности лишь подталкивают их к еще большей жестокости.



"Хочу также обратиться к Министерству здравоохранения: наконец предоставьте полную информацию о пострадавших за последние пять ночей - их количестве и местонахождении".



"Также обращаюсь к Министерству внутренних дел с требованием предоставить информацию о тех, кто находится в изоляторах временного содержания по всей стране, где они, в каком состоянии, когда их доставят в суд и как с ними можно связаться.



"То, что происходит последние пять ночей, - это полная безнаказанность, беззаконие и особая жестокость, которая разрушает саму полицию. Если у полиции не останется ни морального, ни юридического права и способности поддерживать порядок на наших улицах, мы окажемся в состоянии полного хаоса, и за этот хаос в полной мере будет нести ответственность правящая сила".





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