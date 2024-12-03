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Хазарадзе: Мы заявляем о полной поддержке послов и тех публичных служащих, которые покидают ряды «Мечты»
03.12.2024 19:01
По заявлению лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе, они полностью поддерживают послов и тех госслужащих, которые покидают ряды «Грузинской мечты».
«Мы, коалиция «Сильная Грузия», заявляем о полной поддержке послов и тех публичных служащих, которые покидают ряды «Мечты» и открыто протестуют против российской политики в Грузии.
Этот их шаг обязательно будет оценен не только нами, но и народом!» - написал Мамука Хазарадзе в социальной сети.
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