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Хидашели не считает предложенный Ираклием Кобахидзе формат дискуссии приемлемым
03.12.2024 19:02
Формат очень прост: 1/1, идем на любой телеканал и встречаемся в формате публичных дебатов – любое иное предложение со стороны Ираклия Кобахидзе является требованием о признании его легитимности, в чем я не собираюсь принимать участия! – так Ираклию Кобахидзе ответила руководитель организации “Национальная идея“ Тина Хидашели на предложение последнего о том, что с противоположной стороны должно быть представлено минимум 11-12 человек.
Как заявила Тина Хидашели, на предложение Кобахидзе откликнулся и бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, заявивший, что дебаты могут проходить и два на два, и “Кобахидзе может привести на них, кого он пожелает“.
“Я не знаю, что означает, пусть приходят 11 или 12?! Это же не встреча с журналистами? по состоянию на эту минуту я не признаю этого человека премьер-министром своей страны – для меня его мандат закончился в тот момент, когда он был приостановлен. То, что он вызовет нас куда-то в канцелярию и потребует встречи, как премьер-министр, этим мы предоставим ему своего рода легитимацию. Я не собираюсь принимать участия в этом“, - заявила Тина Хидашели.
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