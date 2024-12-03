

МИД Японии призывает правительство Грузии проявить сдержанность

03.12.2024 19:13





«Мы призываем правительство проявить сдержанность и надеемся, что будут приняты конструктивные меры для понимания собственного народа и ситуация скоро успокоится», — заявил официальный представитель МИД Японии Китамура Тосихиро.



По его словам, Япония внимательно следит за развитием событий в Грузии после парламентских выборов 26 октября.



«Нас все больше беспокоит ситуация, сложившаяся 28 ноября после заявление правительства Грузии о том, что процесс вступления в Евросоюз начнется не раньше конца 2028 года. Это привело к столкновениям, арестам и ранениям между демонстрантами и силами безопасности.



Чтобы не допустить ухудшения ситуации, Япония призывает правительство Грузии проявить сдержанность и надеется, что оно предпримет конструктивные меры для понимания собственного народа, и ситуация скоро успокоится», — говорится в сообщении.





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