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Великобритания призывает власти Грузии обратить вспять свой пагубный путь отхода от европейских ценностей
03.12.2024 19:19
«Мы призываем грузинские власти прислушаться к нам, снизить напряженность в этой ситуации и обратить вспять свой пагубный путь отхода от европейских ценностей», — заявил государственный министр Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доут.
«Народ Грузии ясно заявляет о своем несогласии с решением «Грузинской мечты» приостановить дальнейшие шаги страны по направлению к европейскому будущему, что напрямую подрывает Конституцию Грузии.
Я осуждаю продолжающееся в последние дни применение грубой и чрезмерной силы против протестующих и журналистов. Как отметила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, это является серьезным нарушением права на свободу собраний.
Мы призываем грузинские власти прислушаться к нам, снизить напряженность в этой ситуации и обратить вспять свой пагубный путь отхода от европейских ценностей. Продолжающийся отход от демократических норм и свобод только навредит международной репутации Грузии и может нанести серьезный ущерб отношениям с друзьями и партнерами Грузии», — говорится в заявлении министра.
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