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МИД Грузии публикует информацию о встрече с послами Литвы, Латвии и Эстонии
03.12.2024 19:21
В МИД Грузии были вызваны чрезвычайные и полномочные послы Литвы, Эстонии и временный поверенный в делах посольства Латвии Дарюс Виткаускас, Марге Мардисалу-Кахар и Лолита Ленкевич.
На встрече была выражена обеспокоенность заявлением трех стран о введении санкций в отношении руководителей властей Грузии и правоохранителей.
Было отмечено, что этот шаг не соответствует рамкам партнерских отношений между странами.
На встрече было отмечено, что Грузия привержена международным нормам, а государственные органы Грузии действуют в соответствии с конституцией и международными стандартами для обеспечения общественного порядка и безопасности в стране.
Заявления, направленные на влияние на деятельность институтов суверенного государства и воспринимаемые как вмешательство во внутренние дела страны, недопустимы.
На встрече еще раз было подчеркнуто, что решение властей Грузии не ставить вопрос об открытии переговоров о членстве в ЕС в повестку отношений с Евросоюзом до 2028 года и отказаться от бюджетных грантов ЕС не означает прекращения процесс интеграции Грузии в Европейский союз и направлено на предотвращение нынешних разрушительных спекуляций по указанному вопросу. Власти Грузии будут решительно продолжать необратимый процесс интеграции в Европейский союз на основе Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, что дает стране возможность лучше подготовиться к быстрому проведению переговоров о членстве в ЕС, поэтому заявления о прекращение переговоров с Евросоюзом властями Грузии не соответствует действительности.
На встрече МИД Грузии выразил надежду, что стороны вернутся к традиционно существующим дружественным отношениям между странами и сотрудничество будет основано на взаимном уважении.
Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.
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