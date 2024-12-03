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Дорин Речан: Молдова поддерживает право грузинского народа на мирные собрания и стремление к демократическому будущему
03.12.2024 19:54
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан выражает солидарность с грузинским народом.
Как написал Дорин Речан в соцсети, Молдова поддерживает право грузинского народа на мирные собрания и стремление к демократическому будущему, соответствующему ценностям Евросоюза.
«За последние 5 дней мы увидели непоколебимую приверженность грузинского народа демократии и своим европейским стремлениям. Молдова выражает солидарность с грузинским народом. Мы поддерживаем их право на мирные собрания и их стремление к демократическому будущему, соответствующему ценностям Европейского союза», — написал Дорин Речан.
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