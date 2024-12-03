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Президент Грузии: Иванишвили установил в стране насильственный режим
03.12.2024 19:56
Почетный председатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили установил в стране «насильственный режим», узурпировав власть, заявила президент Саломе Зурабишвили на брифинге.
По её словам, Конституционный суд Грузии «вынес приговор самому себе, стране, а также всем институтам государства». Теперь в стране нет легитимных институтов, кроме президента – ни парламента, ни правительства, ни Конституционного суда, сказала она.
Зурабишвили считает, что теперь упущен шанс вернуть страну «в конституционные рамки». Президент вновь заявила о своей ответственности довести страну до новых парламентских выборов.
Напомним, что Конституционный суд не принял к рассмотрению иски президента и 30 оппозиционных депутатов о признании результатов парламентских выборов 26 октября недействительными.
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