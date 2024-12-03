

Маргус Цахкна: «Грузинская мечта» обманула грузинский народ

03.12.2024 19:59





«Грузинская мечта» обманула грузинский народ, я не вижу реального желания продолжать движение в сторону Евросоюза», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.



«Я честно скажу, что правительство Грузии и «Грузинская мечта» обманули грузинский народ, и это самое главное. Я не вижу реального желания продолжать движение в сторону ЕС, наоборот. Летом Евросоюз принял решение приостановить этот процесс, а также приостановить финансирование. На следующем заседании Совета мы собираемся обсудить текущую ситуацию в Грузии и меры, которые может принять Евросоюз. Речь идет о визовой либерализации, визовом запрете, ограничениях на поездки для высокопоставленных чиновников. Мы уже прекратили финансирование государственной поддержки. Это очень ясно. Так что я больше не верю в эту ложь», — заявил Цахкна.



На вопрос журналиста, собирается ли Евросоюз вводить санкции в отношении конкретных высокопоставленных чиновников правительства Грузии, Цахкна ответил, что все возможно.





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