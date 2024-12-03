

Георгий Гахария: Конституционный суд и все институты у них в кармане

03.12.2024 20:09





«Конституционный суд, как и все другие суды и учреждения, у них в кармане. Они делают то, что хотят», — об этом заявил председатель партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.



Гахария прокомментировал решение Конституционного суда, согласно которому суд не принял к рассмотрению иски Саломе Зурабишвили и 30 представителей оппозиции, которые были связаны с признанием выборов неконституционными.



«В стране больше нет институтов, нет больше государства и у нас больше нет правительства. Если они продолжат это делать, если они так будут рушить полицию так, как они делают с полицией сейчас, в стране наступит хаос. Иванишвили будет нести личную ответственность за этот хаос», — заявил Георгий Гахария.





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