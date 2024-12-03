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В Грузии запретили импорт и продажу пиротехники до конца протестных акций
03.12.2024 20:13
По всей территории Грузии закрыты магазины пиротехники. В объекты, которые занимались торговлей пиротехникой, налоговая служба вошла вчера и начала опись товаров. Фейерверки были изъяты даже из тех магазинов, где они были представлены как дополнительный товар. Также был ограничен импорт пиротехники.
По словам менеджеров и продавцов магазинов, согласно информации налоговой службы, это ограничение будет действовать до тех пор, пока в стране будут проходить протестные акции, а затем продажа пиротехники вновь станет разрешенной.
Кроме того, согласно информации Mtavari, Министерство внутренних дел в настоящее время собирает список людей, которые ввозят и продают такие товары, как шлемы, каски и другие подобные предметы.
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