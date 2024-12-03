

Президент: Конституционный суд вынес приговор себе, стране и институтам

03.12.2024 20:15





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление относительно отказа Конституционного суда рассматривать иски главы государства и 30-ти депутатов от оппозиции о признании парламентских выборов 26 октября неконституционными.



Зурабишвили подчеркнула, что суд вынес вердикт самому себе, стране и всем институтам Грузии. Глава государства отметила, что был шанс, что по решению Конституционного суда страна вернется в конституционные рамки.



«Сегодня Конституционный суд вынес приговор самому себе, стране и всем институтам страны. Был шанс, что решением Конституционного суда страна вернется в конституционные рамки. Ситуация, в которой мы оказались перед выборами, которые стали началом всех этих нелегитимных, переплетенных событий, привела нас к тому, что в этой стране нет ни одного легитимного института — ни парламента, ни правительства, избранного этим парламентом, ни Конституционного суда, который утратил свою суть, ни ряда институтов, которые полностью зависят от однопартийной системы», — заявила президент.



Зурабишвили пояснила, что решила внести иск в Конституционный суд потому, что она понадеялась на «людей» в суде. Она отметила, что верила в то, что хотя бы трое судей используют шанс вернуть страну в нормальную колею развития.



«Я ошиблась. Ошиблась — и потому сегодня мы в очень опасном положении, когда у страны больше нет конституционной власти, где ударили ножом по Конституции, разорвали ее полностью», — заявила глава государства.



По словам Зурабишвили, страна стоит перед данностью, где единственным конституционным институтом является она, президент, и второй человек — основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который «узурпировал власть».



«Его ответственность в том, чтобы вернуть свой режим в ненасильственное положение, выслушать народ; моя ответственность — повести народ к новым выборам, где легитимно будет избрано завтрашнее руководство», — заявила президент Грузии.



Напомним, Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и 30 депутатов от оппозиции об отмене результатов парламентских выборов 26 октября. Решение является окончательным и обжалованию или пересмотру не подлежит.



Особое мнение выразили только двое судей из 9-ти — Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе.





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