

«Мечта» разгоняет акции неформальными группами, которые еще и мародерствуют — Гахария

03.12.2024 20:21





Сегодня, 3 декабря, с заявлением выступил глава партии «За Грузию» Георгий Гахария. По его словам, «Грузинская мечта» разгоняет участников акции протеста через специально созданные неформальные группы.



«У нас есть вполне обоснованное подозрение, что за масками скрываются люди, отличающиеся особой жестокостью, это члены различных специальных неформальных групп и не принадлежащих к подразделениям полиции МВД.



Эти неформальные группы, с очень большой вероятностью, представляют собой частные охранные компании. Мы наблюдаем за этими людьми. Их движения, экипировка, одежда и поведение – людей избивают с особой жестокостью, уже после задержания.



Несколько членов нашей команды вчера были избиты с особой жестокостью, двое из них находятся в медицинском учреждении, двое – в изоляторе временного содержания, и подобные случаи касаются не только нашей команды. Есть пострадавшие, чье физическое и медицинское состояние тяжелейшее, и никто не знает, что происходит, сколько таких людей и где они находятся.



Молодых людей, в том числе женщин, бьют по голове и лицу с особой жестокостью, и никто не сообщает нам, где эти люди и в каком они состоянии. Таких случаев каждую ночь бывает 100-200-250. Мы не знаем, сколько их, потому что ни одно министерство, ни Минздрав, ни МВД, я не говорю о Народном Защитнике, нам информацию не предоставляет.



Это люди, которых задерживают без всяких на то оснований, и вместо того, чтобы государство защищало нас и наших детей, оно из ночи в ночь устраивает на улицах этот хаос и насилие», — говорит Гахария.



По его словам, люди в масках не только издеваются над гражданами, но и мародерствуют. «Потому что они забирают у них личные вещи, телефоны, сумки», — говорит он.



«Я хотел бы призвать Иванишвили немедленно прекратить это немотивированное насилие и жестокость на улицах Тбилиси в отношении молодых людей. Я призываю вас разоблачить этих злоумышленников. Маска и гарантия безнаказанности делают их еще более жестокими.



Я хотел бы, наконец, призвать Минздрав предоставить нам полную информацию о состоянии, количестве и местонахождении пострадавших за последние пять дней.



А еще я призываю МВД, тех людей, которых перевели в изоляторы, предоставить нам информацию о том, где они находятся, в каком их состоянии, когда их доставят в суд или как с ними связаться.



Также освободите всех незаконно задержанных, разоблачите этих людей и немедленно прекратите насилие над людьми, которые высказывают свое мнение. А когда вы все это завершите, объявите дату новых выборов.



Все это остается, все записано. В разных учреждениях около 1500 человек, и эти люди выйдут, появятся их фотографии, и если они думают, что будут выходить каждый вечер и пинать ногами, то они очень ошибаются, потому что терпение людей имеет предел», — говорит Гахария.





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