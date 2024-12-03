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Гарибашвили опроверг информацию об уходе из правящей партии


03.12.2024   20:33


Экс-премьер, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили опроверг информацию об уходе из правящей партии.

«Сегодня СМИ, контролируемые радикальной оппозицией, распространили ложь о том, что я покинул «Грузинскую мечту». Эта дезинформация имеет единственную цель — ввести общественность в заблуждение и вызвать искусственный ажиотаж. Хочу подчеркнуть, что я продолжаю работать в качестве председателя «Грузинской мечты», являюсь членом нашей команды, а любая другая информация не соответствует действительности».

Напомним, что информацию о том, что Гарибашвили покинул ряды правящей партии и уходит в бизнес распространили телекомпании "Пирвели" и "Мтавари архи".


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