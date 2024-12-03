

Зурабишвили: В стране остался один конституционный, легитимный институт — президент

03.12.2024 21:40





Саломе Зурабишвили заявила, что ошибалась, когда надеялась на судей Конституционного суда. Так президент отреагировала на решение Конституционного совета, отказавшегося рассматривать ее иск о признании результатов выборов 26 октября неконституционными.



По словам Зурабишвили, этим решением Конституционный суд вынес приговор самому себе, а также всей стране и всем государственным учреждениям. По ее словам, сейчас в стране остался только один легитимный институт — институт президента.



«Было мало надежды, что Конституционный суд примет правильное для страны решение. Но я всегда надеюсь на людей. Особенно в этой стране, где люди неоднократно демонстрировали внутреннюю силу, позволяющую противостоять событиям и оставаться личностью», — заявила она.



По ее словам, она надеялась, что когда люди узнают, что от них зависит возможность вернуть страну к миру, к конституционному порядку, как минимум трое судей примут верное решение.



«Я ошиблась. Ошиблась — и потому сегодня мы в очень опасном положении, когда у страны больше нет конституционной власти», — указала президент.



«Остается один конституционный, легитимный институт и это я, что является очень большой ответственностью, а с другой стороны остается один человек, который полностью узурпировал власть в этой стране и установил насильственный режим. Это Иванишвили. Мы должны найти мирное решение для этой страны. Его обязанность – вернуть свой режим в ненасильственное состояние, прислушаться к народу. Моя обязанность — привести эту страну к новым выборам, которые законно изберут ее завтрашнее правительство», — добавила Саломе Зурабишвили.



На брифинге ее поддержали представители оппозиционных политических партий и гражданского сектора.





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