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Верховный комиссар ООН: «Применение непропорциональной силы вызывает беспокойство»
03.12.2024 21:53
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на текущие события в Грузии, указав, что применение «неоправданной или непропорциональной силы против протестующих и работников СМИ вызывает крайнюю обеспокоенность».
Фолькер Тюрк также заявил, что граждане Грузии должны иметь возможность свободно выражать свое мнение.
В то же время он призвал протестующих выражать свой протест мирным путем.
По его словам, проблема заключается в том, что невозможно идентифицировать сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне.
«Все виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, а обвинения в жестоком обращении с задержанными также должны быть расследованы», – сказал Верховный комиссар.
Одной из проблем, с которой сталкиваются такие расследования, является отсутствие индивидуальных идентификационных номеров или именных бейджей на форме сотрудников спецподразделений и полиции особого назначения.
«Данные инциденты еще раз подчеркивают необходимость решения этой давней проблемы, когда речь идет об установлении индивидуальной ответственности сотрудников правоохранительных органов в Грузии», – заявил Тюрк.
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