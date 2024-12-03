

Верховный комиссар ООН: «Применение непропорциональной силы вызывает беспокойство»

03.12.2024 21:53





Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на текущие события в Грузии, указав, что применение «неоправданной или непропорциональной силы против протестующих и работников СМИ вызывает крайнюю обеспокоенность».



Фолькер Тюрк также заявил, что граждане Грузии должны иметь возможность свободно выражать свое мнение.



В то же время он призвал протестующих выражать свой протест мирным путем.



По его словам, проблема заключается в том, что невозможно идентифицировать сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне.



«Все виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, а обвинения в жестоком обращении с задержанными также должны быть расследованы», – сказал Верховный комиссар.



Одной из проблем, с которой сталкиваются такие расследования, является отсутствие индивидуальных идентификационных номеров или именных бейджей на форме сотрудников спецподразделений и полиции особого назначения.



«Данные инциденты еще раз подчеркивают необходимость решения этой давней проблемы, когда речь идет об установлении индивидуальной ответственности сотрудников правоохранительных органов в Грузии», – заявил Тюрк.





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