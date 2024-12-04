

Посольство США в Грузии призывает сограждан проявлять осторожность в местах проведения протестов

04.12.2024 00:01





Посольство США в Грузии опубликовало карту протестов и чрезвычайное предупреждение для сотрудников дипмиссии и американских граждан не передвигаться в конкретных районах Тбилиси до 07:00 по местному времени.



Рекомендовано также не селиться в отелях в помеченной зоне.



"Напоминаем, что большие толпы могут быть непредсказуемыми. Столкновения и насилие между участниками мероприятия, демонстрантами и полицией могут произойти практически без предупреждения. Граждане США недавно были задержаны, арестованы и/или получили травмы в результате присутствия на протестах. Мы рекомендуем всем гражданам США проявлять осторожность в отношении протестов и покинуть территорию, если вы оказались поблизости".



Действия, которые необходимо предпринять гражданам США:



- Избегайте этого района.

- Следите за обновлениями в местных СМИ.

- Не привлекайте к себе внимания.

- Избегайте демонстраций.

- Будьте внимательны к своему окружению.

- Пересмотрите свои личные планы безопасности.





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