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Посольство США в Грузии призывает сограждан проявлять осторожность в местах проведения протестов
04.12.2024 00:01
Посольство США в Грузии опубликовало карту протестов и чрезвычайное предупреждение для сотрудников дипмиссии и американских граждан не передвигаться в конкретных районах Тбилиси до 07:00 по местному времени.
Рекомендовано также не селиться в отелях в помеченной зоне.
"Напоминаем, что большие толпы могут быть непредсказуемыми. Столкновения и насилие между участниками мероприятия, демонстрантами и полицией могут произойти практически без предупреждения. Граждане США недавно были задержаны, арестованы и/или получили травмы в результате присутствия на протестах. Мы рекомендуем всем гражданам США проявлять осторожность в отношении протестов и покинуть территорию, если вы оказались поблизости".
Действия, которые необходимо предпринять гражданам США:
- Избегайте этого района.
- Следите за обновлениями в местных СМИ.
- Не привлекайте к себе внимания.
- Избегайте демонстраций.
- Будьте внимательны к своему окружению.
- Пересмотрите свои личные планы безопасности.
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