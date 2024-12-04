

Глава МИД Бельгии: Пока рано говорить о каких-либо действиях со стороны ЕС

04.12.2024 00:08





«Мы обеспокоены развитием событий в Грузии», — заявил министр иностранных дел Бельгии Бернар Кентен.



«Мы следим за ситуацией. Мы обеспокоены развитием событий. Пока рано говорить о каких-либо действиях со стороны Евросоюза, хотя мы говорим об этом с нашими европейскими коллегами», — отметил он.



На вопрос, считаете ли вы, что пришло время ввести санкции против «Грузинской мечты», Бернар Кентен ответил, что «это следует обсудить».



«Мы должны обсудить это не только в Бельгии, но и с коллегами. Было бы бессмысленно принимать меры только со стороны Бельгии», — заявил глава МИД Бельгии.







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