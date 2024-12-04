

Ведант Патель: Мы осуждаем чрезмерное применение силы полицией Грузии против демонстрантов

04.12.2024 00:11





«Мы осуждаем чрезмерное применение силы полицией против демонстрантов и обеспокоены сообщениями об арестах и ​​нападениях на журналистов», — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.



«Мы осуждаем чрезмерное применение силы полицией Грузии против демонстрантов, которые пытаются реализовать свое право на мирные собрания и свободу выражения мнений, включая возможность мирного протеста. США глубоко обеспокоены сообщениями об арестах и ​​нападениях на журналистов, поскольку мы считаем, что свободная пресса является краеугольным камнем демократической системы. Мы вновь призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов и призываем правительство Грузии строго защищать верховенство закона, права человека и основные свободы.



Я не собираюсь заранее обсуждать или предполагать какие-либо действия, которые США могут или не могут предпринять. То я могу сказать, так это то, что в настоящее время мы фокусированы на наших отношениях с правительством Грузии и подчеркивании их большой ответственности, которую они несут с точки зрения уважения верховенства закона, прав человека и основных свобод, что, как мы верим, вновь остается в основе евроатлантических устремлений Грузии», — заявил Патель.







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