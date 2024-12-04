

Зурабишвили: Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОНом «Грузинской мечты

04.12.2024 00:46





Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X:



«Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОНом «Грузинской мечты». Слезоточивый газ и водометы использовались непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение».



«Министерство образования объявило горячую линию для доносов о тех, кто нарушает учебный процесс... СССР вернулся?».





«6-й день насилия и репрессий».





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