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Зурабишвили: Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОНом «Грузинской мечты
04.12.2024 00:46
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X:
«Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОНом «Грузинской мечты». Слезоточивый газ и водометы использовались непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение».
«Министерство образования объявило горячую линию для доносов о тех, кто нарушает учебный процесс... СССР вернулся?».
«6-й день насилия и репрессий».
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