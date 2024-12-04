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Зурабишвили: Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОНом «Грузинской мечты


04.12.2024   00:46


Президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X:

«Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОНом «Грузинской мечты». Слезоточивый газ и водометы использовались непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение».

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«6-й день насилия и репрессий».


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