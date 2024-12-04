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Представители технологической и стартап-экосистемы Грузии выступили с заявлением
04.12.2024 01:19
Представители сектора категорически осуждают насилие против мирных протестующих, применение силы и недавние решения партии «Грузинская мечта».
Эти действия противоречат интересам страны, воле граждан и Конституции.
Западные партнёры, включая ЕС, сыграли важную роль в развитии технологий, образования и здравоохранения в Грузии. Благодаря поддержке, которая включала гранты, возможности финансирования стартапов и образовательные инициативы, без которых наша экосистема не смогла бы достичь успеха.
Приостановка переговоров с ЕС ставит под угрозу самые динамичные отрасли, ограничивает доступ к рынкам, снижает инвестиционную привлекательность и ослабляет технологический потенциал страны.
Призыв к властям
Прекратить насилие против граждан.
Вернуть страну на путь демократии.
Уважать стремление народа к евроатлантической интеграции.
Технологический сектор подчёркивает: Грузия, со своей культурой и устремлениями, является европейским государством, и её место — только в составе Европейского союза.
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