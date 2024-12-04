Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители технологической и стартап-экосистемы Грузии выступили с заявлением


04.12.2024   01:19


Представители сектора категорически осуждают насилие против мирных протестующих, применение силы и недавние решения партии «Грузинская мечта».

Эти действия противоречат интересам страны, воле граждан и Конституции.

Западные партнёры, включая ЕС, сыграли важную роль в развитии технологий, образования и здравоохранения в Грузии. Благодаря поддержке, которая включала гранты, возможности финансирования стартапов и образовательные инициативы, без которых наша экосистема не смогла бы достичь успеха.

Приостановка переговоров с ЕС ставит под угрозу самые динамичные отрасли, ограничивает доступ к рынкам, снижает инвестиционную привлекательность и ослабляет технологический потенциал страны.

Призыв к властям
Прекратить насилие против граждан.
Вернуть страну на путь демократии.
Уважать стремление народа к евроатлантической интеграции.

Технологический сектор подчёркивает: Грузия, со своей культурой и устремлениями, является европейским государством, и её место — только в составе Европейского союза.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна