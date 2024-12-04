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Шествие участников акции протеста завершилось на проспекте Важа-Пшавела
04.12.2024 10:16
Участники акции протеста завершили шествие на проспекте Важа-Пшавела грузинской столицы. По словам митингующих, 4 декабря в 19:00 по местному времени они вновь соберутся у здания парламента Грузии.
Шествие по улицам грузинской столицы началось после того, как спецназ водометами разогнал акцию у здания законодательного органа Грузии.
Акции протеста проходят с 28 ноября после того, как правительство Грузии приняло решение о том, что не будет вносить в повестку дня вопрос вступления страны в Евросоюз до 2028 года.
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