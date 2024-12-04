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Американские сенаторы: Категорически осуждаем насилие, развязанное против мирных протестантов
04.12.2024 10:17
Категорически осуждаем насилие, развязанное против мирных протестантов – на улицах Тбилиси не должно быть места слезоточивому газу, резиновым пулям, водометам, избиениям и массовым задержаниям, - об этом говорится в совместном заявлении по последним событиям в Грузии, распространенном председателем Хельсинкской комиссии сенатором Беном Кардином и членами комиссии сенатором Роджером Викером и сенатором Джоном Корниным.
По заявлению сенаторов, шаг, предпринятый “Грузинской мечтой“ по отказу от вступления страны в Евросоюз, является полным предательством абсолютного желания грузинского народа принять европейские ценности и институты.
„Это не поведение правительства, верного демократическим реформам и плюрализму, а поведение ненадежного режима, который тащит Грузию к автократии в русском стиле. Указанные действия грубо нарушают международные демократические нормы и подрывают легитимные устремления грузинского народа. Категорически осуждаем насилие, развязанное против мирных протестантов – на улицах Тбилиси не должно быть места слезоточивому газу, резиновым пулям, водометам, избиениям и массовым задержаниям. На грузинские власти, отвечающие за нарушение прав человека и эрозию демократических принципов, должна быть возложена ответственность со стороны собственного народа и международного сообщества.
Самоотверженность грузинского народа в связи с евроатлантической интеграцией требует нашей солидарности и действий“, - говорится в заявлении.
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