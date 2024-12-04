

Мака Бочоришвили примет участие в 31-й встрече Совета министров ОБСЕ

04.12.2024 10:18





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 31-й встрече Совета министров ОБСЕ 4-6 декабря на Мальте. Об этом сообщает МИД.



Глава МИД обратиться с речью к участникам заседания Совета Министров.



Также министр примет участие и выступит с речью на мероприятии в поддержку Украины, организованном вице-премьер-министром Мальты, главой МИД Яном Боргом.



В рамках встрече Совета министров ОБСЕ на Мальте министр иностранных дел Грузии проведет двусторонние встречи со своими коллегами.





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