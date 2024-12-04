

Михаил Джанелидзе: Единственная цель принятия участия в публичной дискуссии – донести протест до людей

04.12.2024 11:46





Единственная цель моего согласия прийти на Первый канал (Общественный вещатель Грузии) – это донести протест до людей, находящихся под влиянием российской пропаганды,- об этом в социальной сети Фейсбук пишет бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Бывший министр также пояснил, почему он согласился на публичные дебаты с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.



«Я говорю только от своего лица. Не представляю какую-либо партию или группу, не веду никаких переговоров.



Единственная цель моего согласия прийти на Общественный вещатель, это донести протест до людей, находящихся под влиянием российской пропаганды. Вокруг каждого из нас есть такие люди.

Нахождение Ираклия Кобахидзе в студии вызовет больший интерес такой аудитории. Для меня он давно ничего из себя не представляет.

Сила в единстве!»,- пишет в социальной сети Джанелидзе и отмечает, что от телекомпании по вопросу проведения публичных дебатов с ним пока никто не связывался.



Напомним, что сегодня, в 22:00 по местному времени, в эфире Общественного вещателя Грузии должна состояться публичная дискуссия по решению правительства Грузии об изъятии из повестки для вопроса начала переговоров с Евросоюзом до 2028 года.



От власти участие в указанной дискуссии намерены принять премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили, с другой стороны будут – бывший министр обороны Тина Хидашели и бывший министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.





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