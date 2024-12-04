

Генсек НАТО: Призываем Грузию вернуться на путь евроатлантической интеграции

04.12.2024 12:26





Нас беспокоит то, что происходит в Грузии,- указанное заявление, комментируя информацию о возможном вмешательстве России в процесс выборов, состоявшихся в Грузии и Молдове, сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



«Разумеется, мы осуждаем всяческое вмешательство в выборы. Нас беспокоит то, что произошло в Молдове, мы довольны результатом, но было явное вмешательство. В то же время власти этой страны смогли провести выборы, в соответствии с их демократическими принципами», - заявил Рютте.



По словам Генсека НАТО, он также обеспокоен тем, что происходит в Грузии.



«Что касается Грузии, разумеется, нас беспокоит то, что происходит в самой Грузии. Мы наблюдаем за событиями. Призываем эту страну вернуться на путь евроатлантической интеграции, с Евросоюзом и НАТО. Мы, действительно, обеспокоены и следим за событиями в Грузии. Что касается вмешательства кого бы то ни было в процесс выборов, это неприемлемо», - отметил Рютте.





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