

Три сенатора США: Решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров является предательством стремления грузинского народа

04.12.2024 13:20





«Решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о членстве в ЕС является предательством ясного и абсолютного стремления грузинского народа принять европейские ценности и институты», — об этом говорится в совместном заявлении сопредседателя Хельсинкской комиссии США сенатора Бена Кардина, Роджера Уикера и Джона Корнина, которое опубликовано на сайте Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Как говорится в заявлении, «это действия не правительства, приверженного демократическим реформам и плюрализму, а действия нестабильного режима, который подталкивает Грузию к автократии российского типа».



«Эти действия грубо нарушают международные демократические нормы и подрывают законные чаяния грузинского народа», — говорится в заявлении.



Кроме того, как отмечают авторы заявления, они осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов.



«Мы решительно осуждаем насилие в отношении мирных демонстрантов. Слезоточивому газу, резиновым пулям, водометам, избиениям и массовым арестам нет места на улицах Тбилиси. Правительство Грузии, которое несет ответственность за нарушение прав человека и ослабление демократических принципов, должно ответить перед своим народом и международным сообществом. Самопожертвование грузинского народа ради евроатлантической интеграции требует нашей постоянной солидарности и действий», — говорится в заявлении трех сенаторов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





