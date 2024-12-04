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Три сенатора США: Решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров является предательством стремления грузинского народа


04.12.2024   13:20


«Решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о членстве в ЕС является предательством ясного и абсолютного стремления грузинского народа принять европейские ценности и институты», — об этом говорится в совместном заявлении сопредседателя Хельсинкской комиссии США сенатора Бена Кардина, Роджера Уикера и Джона Корнина, которое опубликовано на сайте Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как говорится в заявлении, «это действия не правительства, приверженного демократическим реформам и плюрализму, а действия нестабильного режима, который подталкивает Грузию к автократии российского типа».

«Эти действия грубо нарушают международные демократические нормы и подрывают законные чаяния грузинского народа», — говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают авторы заявления, они осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов.

«Мы решительно осуждаем насилие в отношении мирных демонстрантов. Слезоточивому газу, резиновым пулям, водометам, избиениям и массовым арестам нет места на улицах Тбилиси. Правительство Грузии, которое несет ответственность за нарушение прав человека и ослабление демократических принципов, должно ответить перед своим народом и международным сообществом. Самопожертвование грузинского народа ради евроатлантической интеграции требует нашей постоянной солидарности и действий», — говорится в заявлении трех сенаторов.


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