

Амиран Гамкрелидзе: На паузе десятки проектов – без США нам будет сложно развивать страну!

04.12.2024 13:34





По информации бывшего руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, на данном этапе на паузе десятки проектов по общественному здравоохранению, которые осуществлялись в рамках стратегического партнерства с США.



В беседе с агентством "Интерпрессньюс" по вопросам динамики, существующей на данный момент в грузино-американских взаимоотношениях Амиран Гамкрелидзе пояснил, что то, что сейчас происходит вокруг Национального центра по контролю за заболеваниями, "не хорошо".



"То, что сейчас происходит вокруг Национального центра по контролю за заболеваниями, не предвещает ничего хорошего. Не пойдет на пользу и не идет на пользу грузино-американским взаимоотношениям. Я бы хотел, чтобы эти взаимоотношения ничего не портило. Я хочу подтвердить вам, что приостановлены проекты CDC, было десятки проектов, которые сейчас на паузе. С другими партнерами, как то проекты Агентства по сокращению опасности, они продолжаются, в том числе проекты, осуществляемые частным сектором США.



То, что на паузе десятки проектов, ничего хорошего не предвещает. Это все зависит от политической ситуации. Важно, чтобы они были восстановлены как можно скорее. В настоящее время государство сравнительно сильнее, чем было в 90-х годах. 2 миллиона – серьезная цифра, но взаимоотношения не выражаются в деньгах. Они воспринимали нас как стратегических партнеров, поэтому и было реализовано большое количество проектов. Моим бывшим коллегам больше не предоставляется возможность ездить на конференции и принимать участие в тренингах. Этому я придаю большее значение, нежели денежной составляющей. Государство может компенсировать часть из этого, и, как мне известно, оно это делает.



Важно, что те отношения, которые были с CDC, на паузе. Я хотел бы, чтобы отношения с США были возобновлены как можно скорее. Развитие страны в целом без США будет очень сложным. Я хотел бы, чтобы эти проекты в системе здравоохранения вскоре были восстановлены",- отметил Амиран Гамкрелидзе.





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