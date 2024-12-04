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Посольство США опубликовало очередную карточку по поводу заявления Ираклия Кобахидзе
04.12.2024 14:05
Посольство Соединённых Штатов Америки в Грузии публикует карточку по поводу заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
В частности, посольство комментирует заявление премьер-министра от 2 декабря.
Ираклий Кобахидзе, 2 декабря 2024 года: «В Грузии существует серьезная проблема с пониманием прочитанного. Когда обычный человек не может понять, что он читает или слышит, это может быть меньшей проблемой, но когда понимание прочитанного затруднено для некоторых государственных служащих или учителей в школах или высших учебных заведениях, это, конечно, еще большая проблема».
Все понятно, лидерство с достоинством?», — отмечается на сайте посольства.
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