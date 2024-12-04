Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство США опубликовало очередную карточку по поводу заявления Ираклия Кобахидзе


04.12.2024   14:05


Посольство Соединённых Штатов Америки в Грузии публикует карточку по поводу заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В частности, посольство комментирует заявление премьер-министра от 2 декабря.

Ираклий Кобахидзе, 2 декабря 2024 года: «В Грузии существует серьезная проблема с пониманием прочитанного. Когда обычный человек не может понять, что он читает или слышит, это может быть меньшей проблемой, но когда понимание прочитанного затруднено для некоторых государственных служащих или учителей в школах или высших учебных заведениях, это, конечно, еще большая проблема».

Все понятно, лидерство с достоинством?», — отмечается на сайте посольства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна