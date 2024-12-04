

GYLA: решение о разгоне протеста по-прежнему было незаконным

04.12.2024 14:21





«Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA) пишет об очередном «жестоком разгоне демонстрантов» на протестной акции в Тбилиси, в ночь на 4 декабря:



«В 22:23 МВД заявило, что участники митинга на проспекте Руставели начали совершать противоправные действия.

По состоянию на 23:21 подавляющее большинство протестующих протестовали мирно, а это значит, что решение о разгоне протеста по-прежнему было незаконным.



С 23:30 отряд специального назначения приступил к разгону митинга. Полиция задержала несколько человек и подвергла их физическому насилию, при этом они начали использовать одновременно несколько спецсредств, в том числе водометы и слезоточивый газ.



Баллоны со слезоточивым газом были выпущены в больших количествах, в местах, где группы людей стояли близко друг к другу, что создавало реальную угрозу их прямого ранения. Капсулы также стреляли с крыш…



Ряд граждан, присутствовавших на митинге, отмечают особо вредное воздействие применяемых специальных средств на их здоровье. 29 ноября GYLA призвала МВД предать гласности, какие средства оно использует в медицинских целях, чтобы у медперсонала была возможность оперативно реагировать, однако МВД по-прежнему использует неизвестные общественности химические вещества против мирных демонстрантов.



С 03:29, несмотря на то, что митинг еще был мирным, спецназ начал разгон с площади Руставели. Кроме того, на площади Республики был развернут еще один отряд специального назначения, что, учитывая события прошлой ночи, создало опасность окружения протестующих. Участники митинга начали покидать территорию, при этом несколько участников митинга были задержаны, выявлены факты насилия.



Ранним утром участники митинга организовали шествие в окрестностях Сабуртало. Во время марша спецназ продолжал преследовать протестующих в определенных местах. На горячую линию сети юридической помощи неправительственных организаций поступила информация о 20 задержанных», — говорится в сообщении.







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