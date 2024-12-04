

Каладзе обещает «ответить» госслужащим, которые поддержали протест

04.12.2024 14:32





Мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе обещает «ответить» госслужащим, которые поддержали протест. На заседании городского правительства он заявил.



«В эти дни была предпринята попытка свержения госорганов путем саботажа, поднятого госслужащими, что было одной из составных частей плана государственного переворота. Мы видели петиции, которые были распространены.



Если не ошибаюсь, подписались 229 сотрудников мэрии. У нас в муниципалитете до 32 тысяч сотрудников. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые с достоинством, профессионализмом и честностью служат нашей стране, этому городу и людям, живущим в этом городе. Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона», — заявил Каха Каладзе.





Источник: SOVA

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