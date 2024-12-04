

Бывшие послы США призывают Соединенные Штаты наложить санкции на Иванишвили и Кобахидзе

04.12.2024 14:37





Бывшие послы США в разных странах мира осуждают «насилие, совершенное правительством Грузии в отношении мирных демонстрантов в Тбилиси». Совместное заявление дипломатов, распространенное в связи с текущими событиями в Грузии, подписали 17 человек.



«Мы, друзья Грузии, в том числе бывшие американские дипломаты, служившие в Грузии и/или работавшие над грузино-американскими отношениями, решительно осуждаем насилие, совершенное правительством Грузии против мирных демонстрантов в Тбилиси. Нам трудно понять решение властей Грузии во главе с фактическим лидером «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз. Именно это решение, которое Владимир Путин похвалил через несколько минут после его объявления, привело к протесту десятков тысяч грузин», — говорится в письме.



Подписанты заявления отмечают, что после того, как в прошлом году Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата, правительство и парламент «Грузинской мечты» предпринимают серьезные шаги «в неправильном направлении»:

«Это, конечно, критический момент в истории Грузии, который затрагивает весь Южный Кавказ. На карту поставлена Грузия как маяк свободы и реформ. Учитывая долгую историю поддержки Америкой грузинского народа на пути к демократии, сейчас настало время действовать».



Дипломаты призывают США поставить на повестку вопрос об ответственности всех лиц, предпринявших действия против народа:



«Призовите вооруженные силы и службы безопасности Грузии соблюдать Конституцию Грузии, основу грузинской демократии, и отказаться от приказов, несовместимых с этим документом, таких как репрессии против мирных демонстрантов.



Наложите прямые санкции на Бидзину Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и других членов правительства и парламента, которые причастны к аналогичному авторитарному поведению. Также это должно распространяться на полицейских и военных, которые участвуют в разгоне мирных демонстрантов и были причастны к фальсификации парламентских выборов», — говорится в заявлении.





Источник: SOVA

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