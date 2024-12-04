

Хельсинкская комиссия: власти Грузии должны нести ответственность за нарушения прав человека

04.12.2024 14:41





Американские законодатели осудили подавление властями Грузии мирных протестов и их решение приостановить процесс вступления в ЕС, назвав это предательством демократических и европейских устремлений грузинского народа.



В заявлении, опубликованном 3 декабря, представители Хельсинкской комиссии США, сопредседатель Бен Кардин, старший член Роджер Уикер и Джон Корнин осудили «Грузинскую мечту» за отказ от демократических реформ, а также за использование слезоточивого газа и резиновых пуль против протестующих, а также массовые аресты.



«Эти действия ведут Грузию к автократии российского образца», — заявила комиссия, добавив: «Власти Грузии, которые несут ответственность за нарушение прав человека и демократических принципов, должны ответить перед своим народом и международным сообществом».



Американские законодатели еще раз выразили солидарность с грузинами, которые стремятся к евроатлантической интеграции и демократическим ценностям, заявив, что «самопожертвование грузинского народа ради евроатлантической интеграции требует нашей солидарности и действий».







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