

Кобахидзе перешел на прямые оскорбления посла США в Грузии

04.12.2024 15:15





Конкретные действия посольства США в Грузии приняли абсолютно комичный характер – в шутку Робин Данниган прозвали Робин „кардиган“, - указанное заявление сделал представитель правящей партии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, он надеется, что после инаугурации вновь избранного президента США и посольство США и посол будут освобождены от различных влияний.



„Вы видите, что все ждут инаугурации нового президента США, до этого же, к сожалению, мы наблюдаем открытую попытку прежней администрации оставить тяжелое наследство новой. Конечно, и действующее посольство, и действующий посол находятся под этим влиянием. И здесь ничего личного мы не имеем с действующим послом, она – необыкновенная женщина, но, к сожалению, она не может оказать сопротивления тому влиянию, которое выражается от действующей администрации. У нас большая надежда, что после 20 января, и госпожа посол освободится от этого влияния. Вы видите, что конкретные действия посольства уже приняли абсолютно комичный характер. Они ставят т. н. „карди“ рядом с посольством. Из-за чего Робин Данниган даже в шутку прозвали «кардиган». Это безобидная шутка, так как слово «кардиган» по-грузински означает "жакет".



Все это, конечно, нарушение Венской конвенции. В свое время эти „карди“ использовались для вмешательства в процесс выборов, для воздействия на их результаты, сейчас же они используются для содействия иным процессам“, - заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





