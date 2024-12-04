

Госслужащие Грузии сделали совместное заявление

04.12.2024 15:19





Более 290 госслужащих Грузии выступили с совместным заявлением и осудили решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров с Евросоюзом о вступлении до 2028 года. Кроме того, подписавшиеся под заявлением осуждают применение чрезмерной силы в отношении протестующих.



«Мы подтверждаем нашу непоколебимую верность воле, заявленной в статье 78 Конституции Грузии большинством граждан Грузии, ясно выраженной не раз! Мы служим Грузии!» - говорится в заявлении.



3 декабря на пресс-конференции, состоявшейся в Администрации правительства, премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал «самоочищением государственной службы» решение многих госслужащих отмежеваться от решений «Грузинской мечты».



4 декабря же генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе пообещал «ответить» госслужащим, которые поддержали протест.



«В эти дни была предпринята попытка свержения госорганов путем саботажа, поднятого госслужащими, что было одной из составных частей плана государственного переворота. Мы видели петиции, которые были распространены. Если не ошибаюсь, подписались 229 сотрудников мэрии. У нас в муниципалитете до 32 тысяч сотрудников… Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона», — заявил Каладзе.



Протесты начались в Тбилиси и других городах Грузии 28 ноября после того, как правительство «Грузинской мечты» решило не ставить вопрос о начале переговоров с Евросоюзом о вступлении до конца 2028 года и отказаться от бюджетных грантов ЕС. Члены «Грузинской мечты» же продолжают утверждать, что их целью остается вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Участники протестов обвиняют правительство в остановке процесса европейской интеграции и требуют новых парламентских выборов.





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